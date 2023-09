U mbajt në një pemë për 7 orë, shpëtohet nga rrëshqitja e dheut 10-vjeçari në Spanjë

Rrugët janë kthyer në lumenj dhe ujërat po fshijnë gjithçka në rrugën e tyre në motin e keq që po godet Spanjën. Një fëmijë është shpëtuar pasi u kap për tetë orë në një pemë për t’i shpëtuar rrëshqitjeve të dheut, të cilat kanë marrë jetën e pesë personave. Familja e djalit po qëndronte në shtëpinë e tyre të pushimit në Aldea del Fresno, në perëndim të Madridit, kur stuhia goditi të dielën.

Të frikësuar nga përmbytjet e shpejta, ata hipën në makinën e tyre të dielën vonë mbrëma, por shumë shpejt u përfshinë nga ujërat. Djali u gjet, i pisët dhe i mavijosur, por fatmirësisht i gjallë, të nesërmen në mëngjes – ashtu si nëna dhe motra e tij. Babai i tij është ende i zhdukur.

Andy Vermaut shares:Spain floods: Boy survives by clinging to tree overnight: The 10-year-old climbed on to a tree after his family’s car was swept into a river by deadly floods. Thank you https://t.co/8ut5cRfaix pic.twitter.com/50QkPrKa6I

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) September 5, 2023