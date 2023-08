U kap me dy çanta tritol që do i përdorte për atentat, gjykata lë në burg Albi Meçinin

Gjykaka e Fierit ka lënë në burg Albi Meçinin, i cili u arrestua dje me dy çanta me eksploziv, te cilat dyshohet se do të përdoreshin për një attentat.

29-vjeçari u kap me 2 çanta me lëndë plasëse artizanale (rreth 21.3 kilogramë), të montuara për shpërthim në distancë dhe me bidonë me lëndë djegëse (benzinë), në 2 automjete, ndërkohë që sot dot t’i komunikohet masa e sigurisë nga togat e zeza.

Ai ishte gjithashtu në kërkim dhe për rrëmbimin dhe zhdukjen e Fatmir Sulovarit dhe Leonard Theodhorit në Sarandë.