U kafshua nga qeni, ndërron jetë 20-vjeçarja

Një 20-vjeçare ka ndërruar jetë pasi është sulmuar nga një qen në Surrey, Britani.

Oficerët u thirrën në Gravelly Hill në Caterham në orën 14:45 të së enjtes pas raportimeve të një qeni që sulmonte qytetarët.

Një identifikim zyrtar ende nuk është bërë, por të afërmit e vajzës janë informuar, sipas policisë së Surrey.

Një grua e dytë u dërgua në spital me kafshime qeni, por gjendja e saj është jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje kanë mbërritur efektivë të armatosur, të cilët janë mbështetur nga helikopterët e policisë. Ata kanë ndaluar shtatë qen që po mbahen nën kujdesin e policisë, raporton The Guardian.

Rrugët rreth zonës së Gravelly Hill janë mbyllur dhe oficerët mbeten në vendngjarje.

Insp Alan Sproston i policisë së Surrey tha: “Mendimet tona janë me familjen e gruas që fatkeqësisht vdiq këtë pasdite. Ky incident do të jetë shqetësues për komunitetin lokal dhe unë do të doja t’i siguroja ata se ne besojmë se të gjithë qentë janë kapur dhe janë në paraburgim nga policia.”

“Hetimi ynë për të përcaktuar rrethanat e incidentit vijon dhe ne do t’i kërkojmë komunitetit të mos spekulojë.”/Albeu.com/.