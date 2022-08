U fotografua me barkun e rrumbullakosur, reagon Einxhel Shkira: Do pendoheni, jeni marrë me njeriun e gabuar

Moderatorja Einxhel Shkira ka reaguar për herë të parë pas lajmeve që është në pritje të ëmbël dhe fotove me barkun e rrumbullakosur.

Në një status në Twitter, ish-banorja e “Big Brother Vip” shkruan: “Një ditë do flas dhe do vë shumë pika mbi “i”… Atë ditë shumë njerëz do pendohen që janë ngatërruar me personin e gabuar”, pa dhënë asnjë detaj më shumë.

Nje dite do flas dhe do ve shume pika mbi ‘i’… *ate dite a lot of people will regret for messing up with the wrong one!#IamEinxhel

— Einxhel (@EinxhelShkira) August 8, 2022