U bë “molla e sherrit” për vrasjen e të riut në Maliq, flet 18-vjeçarja: Nuk e njoh Martinin, akuzën e pranova nga frika

18-vjeçarja M.P. ka folur sot në emisionin “Me zemër të hapur” për vrasjen e Martin Çeços në Maliq, të riut i cili u vra dhe u hodh në rezervuar.

Vajza shprehet se nuk e ka njohur Martinën dhe se nuk ka pasur lidhje me të, ndërsa thekson se akuzën e ka pranuar nga frika.

Pjesë nga fjala e 18-vjeçares:

“Nuk jam në shkollë. Mbledh lule.

Erdhi na mori policia se unë nuk dija gjë fare, më thanë për një sqarim dhe ne shkuam. Nuk e njihja fare Martin Çeçon, nuk kisha biseduar me të. Fare. Më kishte çuar ftesë në facebook dhe unë nuk e pranova se nuk e njihja. Kishte çuar një mesazh, por unë nuk ia ktheva. Nuk e kam parë as në fytyrë, thjesht në telefon.

Valter Mollën e njoh, është nga fshati jonë. Është këtu me ne, na ndihmon. Policia më thoshte trego për Martinin, do të çojmë në burg dhe thashë për Valter Mollën. Më thoshin që trego, unë s’dija asgjë. Çfarë të tregoja për Martinin dhe nga frika e pranova akuzën.

Valter Molla dhe Lefter Molla nuk ishin aty kur po flisja me policët, erdhën më vonë. Mua nuk më bashkuan fare me ta. Kam vite që i njoh, këtu kanë jetuar, na kanë ndihmuar, i ndihmonim. Ngaqë e kishim babain e sëmurë.

Bledi Angjo ishte çobani i Valit. Nuk e di çfarë marrëdhënie kishin se unë kisha një vit që isha zënë me Valin se nuk i vajta një ditë në punë.

Martin Çeço nuk kanë pasur lidhje fare me Valter dhe Lefter Mollën. Nuk kishin lidhje ata me Martinin. Nuk kam pasur lidhje me Valterin”