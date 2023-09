U arrestua në Dubai, “El Pais” për Amant Josifin: Roli i tij në makro-mashtrimin me Call Center-a dhe lidhjet e forta me politikën shqiptare

Të enjten e 14 shtatorit u bë publik lajmi se është arrestuar i shumëkërkuari Amant Josifi, për llogari të autoriteteve spanjolle, pasi ka mashtruar mijëra qytetarë përmes një rrjeti ndërmarrjesh të rreme, duke përfituar kështu miliarda dollarë.

Një nga gazetat më të mëdha spajolle “El Pais” i ka dedikuar një artikull Amant Josifin, ku tregon rolin e tij në këtë rrjet mashtrimi kompjuterik dhe lidhjet e forta me politikën shqiptare.

Artikulli i plotë:

Policia ka arrestuar në Dubai një nga drejtuesit e dyshuar ndërkombëtarë të makro-mashtrimit të ndërmjetësve të rremë, me tentakula në të gjithë Evropën dhe rreth 17,000 viktima të mundshme në Spanjë. I arrestuari është Amant Josifi, i cili u ndalua më 6 shtator dhe të cilin Mossos dhe Garda Civile e përcaktuan si objektiv “me vlerë të lartë”. Josifi është pronar i disa call ceneter-ave të regjistruara një vit më parë në Shqipëri, nga të cilat policia dyshon se viktimat e rrjetit në gadishull janë thirrur për të ofruar investime false. Ndaj tij gjykata ka lëshuar një urdhër-arresti ndërkombëtar për krimet e organizimit kriminal dhe mashtrimit, ndër të tjera. Josifi është i lirë, siç e ka konfirmuar edhe avokati i tij, i cili pretendon se prej tre vitesh jeton në vend. Policia nuk arriti ta arrestonte në Shqipëri në makrooperacionin ndërkombëtar që kreu në nëntor të vitit të kaluar, me disa shtete të përfshira.

Josifi është një biznesmen i njohur në Shqipëri, me lidhje të forta politike. Arrestimi i tij ka shkaktuar një tërmet në shtetin europian, ku ai ka shërbyer si këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes në periudhën 2018-2020. Një nga avokatët e tij në Spanjë pretendoi për këtë gazetë se Josifi është thjesht një biznesmen, se e kishte marrë me qira call center dhe se nuk e dinte se çfarë lloj aktivitetesh kryheshin aty. Pavarësisht kësaj, Josifi nuk është paraqitur para autoriteteve që po e kërkonin. Avokati i tij kërkoi paraqitjen e tij në këtë çështje dhe të mund të dëshmonte me videokonferencë. Arrestimi, sipas burimeve gjyqësore, është kryer përmes Interpolit. Josifi është i lirë, pa asnjë masë sigurimi, në pritje të paraqitjes së kërkesës për ekstradim nga gjykata e La Seu.

Mossos d’Esquadra dhe Garda Civile po hetojnë, nga një gjykatë e vogël në La Seu d’Urgell, në Lleida, një makro mashtrim ndërkombëtar për më shumë se katër vjet, i zhytur në faqe interneti, domene, platformash dhe emrash pas mashtrimeve. mijëra njerëz me oferta investimesh në tregjet valutore, kriptovaluta, lëndë të para dhe produkte të tjera financiare. Si rezultat i kësaj pune, policia katalanase zhvilloi një motor kërkimi me 470 faqe interneti të supozuara mashtruese. Nga ankesa fillestare e një të moshuare të cilës iu zhvatën 800 mijë euro, u krijua një ekip ndërkombëtar, me përfshirjen e vendeve të tjera si Gjermania, Italia, Gjeorgjia dhe Shqipëria. Policia thotë se rrjeti ka fituar rreth 2.4 miliardë euro me “qindra mijëra” viktima në mbarë botën.

Hetimi i çështjes ka zbardhur funksionimin e qendrave të nxehta, të hapura 24 orë në ditë, me dhjetëra persona që pretendojnë se janë agjentë fals dhe të përkushtuar për të mashtruar pamëshirshëm qytetarët nga e gjithë bota. Viktimat besonin se po investonin në produkte financiare me përfitim të lartë dhe kriptovaluta, por në realitet paratë shkonin direkt në xhepat e organizatës kriminale, sipas hetimeve. Policia pohon se një nga markat nën të cilat ata vepruan është EverFX, e cila sponsorizoi Sevilla Fútbol Club. “Një nga drejtuesit kryesorë të platformës EverFx” gjatë hetimeve, Pablo A. M., 33 vjeç, u arrestua nga Mossos në dhjetor të vitit të kaluar, kur avioni me të cilin po udhëtonte nga Rumania u ul në aeroportin El Prat të Llobregatit. .

Hetimi la jashtë agjentët e rremë, duke pasur parasysh vështirësinë e kombinimit të legjislacioneve të ndryshme të çdo vendi. Policia i ka përqendruar të gjitha përpjekjet për t’u prerë kokën atyre që konsideron se janë përgjegjës në fund të rrjetit kriminal. Në rastin e Josifit e vendosën në krye të degës së dedikuar për mashtrimin e qytetarëve spanjollë, me epiqendër Shqipërinë. Policia ndërhyri në të njëjtën kohë në qendrat e thirrjeve të përhapura në disa vende, duke përfshirë Gjeorgjinë, Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe Ukrainën./albeu.com