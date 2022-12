Tymi i zi mbulon gjithçka, Ukraina nën sulmin e raketave ruse: Më i madh që prej fillimit të luftës

Ukraina është aktualisht nën një sulm të vazhdueshëm me raketa të llojeve të ndryshme nga Rusia.

Ashtu siç u paralajmërua më herët, një numër i madh avionësh janë nisur nga baza Engels në Saratov të Rusisë me qëllim bombardimin e qyteteve të ndryshme të Ukrainës pasi këta të fundit sulmuan me dronë këtë bazë në orët e para të ditës së sotme.

More than 100 Russian missile have been launched against Ukrainian cities over the last hour.

Missile strikes reported from Kyiv, Lviv, Zaporizhzhia, Poltava, Cherkasy, Odesa and other cities.

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 5, 2022