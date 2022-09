Truss: Mbretëria e Bashkuar nuk do t’i pranojë kurrë rajonet e Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia si pjesë të Rusisë

Kryeministrja Liz Truss thotë se Mbretëria e Bashkuar nuk do t’i pranojë kurrë rajonet Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia si pjesë të Rusisë.

Ajo e bëri deklaratën të premten në mëngjes, përpara lëvizjes së pritshme të presidentit Vladimir Putin për të njohur territoret ukrainase si ruse pas referendumeve të dënuara ndërkombëtarisht.

“Vladimir Putin, edhe një herë, ka vepruar në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar me shpërfillje të qartë për jetët e popullit ukrainas që ai pretendon se përfaqëson. Mbretëria e Bashkuar nuk do të injorojë kurrë vullnetin sovran të atyre njerëzve dhe ne kurrë nuk do t’i pranojmë rajonet e Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia si diçka tjetër përveç territorit ukrainas. Putinit nuk mund të lejohet të ndryshojë kufijtë ndërkombëtarë duke përdorur forcën brutale. Ne do të sigurojmë që ai të humbasë këtë luftë të paligjshme.”, tha Truss./albeu.com