Trupi juaj është plot me helme? 4 simptomat që po ju paralajmërojnë

Shumë ia atribuojnë këtë vetëm plakjes, por trupi ynë funksionon shumë mirë për të na treguar se diçka nuk është në rregull. Vetëm kur ndalojmë së dëgjuari “pëshpërimat” e trupit tonë, mund të shfaqen probleme reale.

Nxitësit e përditshëm të stresit si toksinat, dieta e pahijshme, gjumi i pamjaftueshëm dhe qëndrimi negativ ndaj punës ose njerëzve na pengojnë në arritjen e ekuilibrit dhe na hedhin në një vorbull toksike. Është thelbësore të lidhemi me trupin tonë në mënyrë që të jemi në gjendje të dëgjojmë shenjat e tij.

Shpesh ju shqetëson fryrja

Trupat tanë duhet të heqin qafe mbeturinat çdo ditë. Kjo përfshin zbrazjen e zorrëve të paktën një herë në ditë. Nëse nuk lëshoni mbeturina nga trupi juaj, toksina kthehet në qarkullimin e gjakut dhe mund të krijojë “kaos”.

Keni erë të keqe të gojës

Era e keqe e gojës nuk është vetëm diçka që prish datën tuaj të mbrëmjes, por gjithashtu mund të tregojë se jeni plot toksina. Mund të shkaktohet nga bakteret në gojë që lëshojnë aroma. Ai gjithashtu lë të kuptohet se mëlçia dhe zorrët tuaja kanë një problem në eliminimin e toksinës.

Këshillë: Filloni të përdorni një pastrues gjuhësh për të eliminuar bakteret që mbulojnë gjuhën tuaj. Merrni barëra të freskëta si majdanoz ose koriandër, të cilat janë fantastike për detoksifikimin e mëlçisë.

Ju shqetësojnë erërat

Nëse keni reagime të forta ndaj aromave të tilla si parfume ose tym, kjo mund të shkaktohet nga toksina në trupin tuaj. Ne shpesh bëhemi tepër të ndjeshëm ndaj aromave të jashtme nëse mëlçia jonë ka një problem me eliminimin e toksinës nga trupi ynë. Kur rrugët e detoksifikimit janë të mbyllura, trupat dhe shqisat tona mprihen dhe mund të shkaktojnë reagime si dhimbje koke dhe të vjella.

Pesha e tepërt thjesht nuk shkrihet

Ka shumë arsye për t’i rezistuar humbjes së peshës. Hormonet ‘e çmendura’, dieta e pahijshme, dhe e keni menduar, toksina janë një prej tyre. Toksina si dioksinat, PCB -të dhe shumë pesticide janë lipofile, që do të thotë se ato ruhen nga qelizat yndyrore në trupin tonë. Kur trupi është i mbingarkuar me to mund të jetë e pamundur të heqësh peshën shtesë.

Këshillë: Sigurohuni që trupi të nxjerrë toksina siç duhet, pasi kjo e përmirëson aftësinë e trupit për ta bërë këtë dhe për të gjetur ekuilibrin. Disa mënyra të sigurta për pastrimin ose detoksifikimin mund të ndihmojnë, por zvogëlimi i ekspozimit ndaj toksinës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Zgjidhni ushqim të pastër, organik sa herë që të jetë e mundur dhe sigurohuni që të djersiteni mirë, të dezinfektoheni, hidratoheni dhe të merrni frymë mirë çdo ditë./albeu.com