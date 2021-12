Trupi do t’ju falenderojë! 3 arsye kryesore pse duhet të bëni dush gjatë natës dhe jo në mëngjes

Dermatologët rekomandojnë të kaloni rreth 5 deri në 10 minuta në ditë në dush. Ndërsa disa prej nesh nuk mund ta imagjinojnë përballimin e ditës pa një shpëlarje në mëngjes, të tjerë preferojnë të largojnë stresin e përditshëm gjatë natës. Dhe megjithëse koha kur bëni dush varet nga preferencat tuaja personale, ata që zgjedhin ta bëjnë atë gjatë natës mund të korrin më shumë përfitime për bukurinë dhe shëndetin.

Mund t’ju ndihmojë të bini në gjumë më shpejt

Dushi në mbrëmje relakson trupin dhe mendjen tuaj, dhe kur e merrni në kohën e duhur, mund t’ju japë gjithashtu një gjumë më të mirë. Dushi 90 minuta para gjumit në ujë të ngrohtë mund t’ju ndihmojë të bini në gjumë rreth 10 minuta më shpejt se zakonisht. Kjo ndodh sepse uji i ngrohtë ul pak temperaturën e trupit tuaj, e cila nga ana tjetër dërgon një sinjal në trupin tuaj se është koha për të fjetur.

Është më mirë për lëkurën tuaj

Dushi para se të shkoni në shtrat mund të ndihmojë gjithashtu për të mbajtur larg aknet. Flokët tanë mbledhin bakteret dhe grumbullimin e produkteve gjatë gjithë ditës, dhe ndërsa koka juaj godet jastëkun, të gjitha këto papastërti transferohen në këllëfin tuaj të jastëkut dhe më pas në fytyrën tuaj. Për shkak se lëkura jonë rigjenerohet ndërsa flemë, të shkosh në shtrat me lëkurë të pastër dhe të freskët do të thotë gjithashtu që qelizat e reja të lëkurës do të jenë të shëndetshme.

Mund të lehtësojë alergjitë sezonale

Nëse vuani nga alergjitë sezonale, bërja e një dushi gjatë natës mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Të jesh jashtë do të thotë që alergjenët, si poleni dhe pluhuri, të hyjnë në lëkurë dhe në rroba, dhe nëse nuk bëni dush para se të flini, mund të përfundojë në shtratin tuaj. Nëse e keni zakon të hidheni në dush në mëngjes, merrni parasysh të ndryshoni rutinën tuaj dhe të bëni një dush natën në vend të kësaj për të shmangur simptomat e pakëndshme.

Flokët tuaj do të jenë më të shëndetshëm

Nëse i lani flokët në mbrëmje, do të keni më shumë kohë për t’i lënë të thahen natyrshëm në ajër. Kjo, nga ana tjetër, do t’i mbajë flokët tuaj me shkëlqim dhe të gjallë për më gjatë, pasi ndihmon në bllokimin e lagështirës. Tharja me fryrje e flokëve në mëngjes mund të dëmtojë fijet tuaja, duke i lënë ato të dobëta dhe me maja të dyfishta.

Ndihmon në luftimin e djersitjes së tepërt

Ndërsa dushi i mëngjesit është një mënyrë e shkëlqyer për t’u freskuar para se të përballeni me ditën, dushi gjatë natës në fakt mund t’ju ndihmojë të parandaloni erën e trupit. Marrja e një dush të freskët para se të shkoni në shtrat mund të ndihmojë në reduktimin e djersitjes gjatë natës nga të cilat vuajnë shumë njerëz.

Mund të parandalojë ngërçet e muskujve

Nëse i ndjeni muskujt me dhimbje dhe të lënduar pas një dite të gjatë në punë, bërja e një dush të ngrohtë mund të ndihmojë në lehtësimin e ndjesive të pakëndshme. Ndërsa uji i ngrohtë godet trupin tuaj, ai ndihmon për të qetësuar tensionin e muskujve dhe për të nxitur një gjumë më të mirë të natës./albeu.com