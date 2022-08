Trump mohon të ketë hedhur dokumente në tualetet e Shtëpisë së Bardhë

Pavarësisht natyrës së tyre karakteristike grafike, ish-presidenti amerikan Donald Trump ka mohuar kategorikisht se ai ka hedhur dokumente që i kishte copëtuar në tualetet e Shtëpisë së Bardhë.

Trump madje u tall me artikullin dhe fotot e siguruara nga Neë York Times mbi këtë temë dhe do të përfshihet në “Njeriu i besimit”, libri i ardhshëm nga Maggie Haberman, redaktore politike e gazetës, për Shtëpinë e Bardhë gjatë ditëve të Trump.

“Duhet të jeni absolutisht të dëshpëruar nëse plani juaj për të promovuar shitjen e një libri është të publikoni fotografi të tualetit,” komentoi zëdhënësi i tij.

Trump said he did not flush papers down the toilet. Maggie Haberman has obtained photos of papers inside Trump’s toilet while he was in the White House. pic.twitter.com/3OKBQrPHOe

