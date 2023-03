Trump mbledh 1.5 milionë dollarë në 3 ditë pas pretendimeve se do të arrestohet

Ish-presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, mblodhi 1.5 milionë dollarë në tre ditë pasi pretendoi se arrestimi i tij ishte i afërt të martën .

Megjithatë, arrestimi i tij nuk ndodhi kurrë.

Stafi i fushatës presidenciale të Trump 2024 konfirmoi shumën për Fox News, duke vënë në dukje se ishin donacione nga baza e ish-presidentit amerikan.

Trump raises $1.5 million for presidential campaign since warning of arrest in looming NYC indictment https://t.co/gO0PxApnKo

— Fox News (@FoxNews) March 22, 2023