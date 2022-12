Truku i mrekullueshëm për t’i pastruar me lehtësi enët e djegura

Pavarësisht se sa mundohemi që tavat tona të pjekjes të duken aq të shndritshme dhe të reja si kur i kemi blerë, ato gjithmonë duken pak më keq pas disa muajsh përdorimi.

Pavarësisht nëse i keni veshur me letër kallaji ose letër pergamene, papastërtia përfundon disi në tepsi, duke ju lënë të ndjeheni sikur duhet t’u tregoni mysafirëve tuaj se janë “të pastra” sa herë që i shfaqni.

Një truk i thjeshtë pastrimi me pesë hapa, është i garantuar për të larë çdo njollë të grumbulluar.

Merrni tiganin tuaj të ndotur dhe derdhni ujë të valë mbi të, aq sa të mbushet deri në majë. Lëreni për një minutë para se ta zbrazni dhe mos e thani.

Spërkatni mjaftueshëm sodë buke, duke u fokusuar në zonat që dëshironi të pastroni. Dhe duhet të jetë sodë bikarboni, jo pluhur pjekje, sepse është shumë më e fortë.

Shtoni një shtresë kripë në shtresën e sodës së bukës. Çdo lloj kripe do të bëjë mirë, por thonë se kripa e trashë e detit është më e mira.

Shtoni uthull të bardhë vere ose uthull molle në një shishe të zbrazët me spërkatje dhe spërkateni me masë me përzierjen e sodës së bukës dhe kripës që keni bërë.

Në fund, pastroni çdo centimetër të enës tuaj me një sfungjer pak të lagur.