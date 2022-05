Truku i mëngjesit prej 5 sekondash që do t’ju ndryshojë humorin

Sipas një sondazhi të Deloitte, shumë njerëz kontrollojnë telefonat e tyre kur zgjohen. Në fakt, 76% e njerëzve e bëjnë atë në 30 minuta. 62% e njerëzve e bëjnë atë në 15 minuta dhe 43% e bëjnë atë në pesë minuta. Por vetëm për shkak se “të gjithë e bëjnë atë” nuk do të thotë se është e drejtë.

“Njerëzit thonë se nuk kanë kohë për meditim, por shumica prej nesh bëjnë një meditim 10 minutash në Instagram çdo mëngjes (ose email, mesazhe, Facebook, etj.),” thotë Justin Michael Williams.

Libri i tij, “Stay Wake: A Guide Meditation For The Rest of Us”, u jep lexuesve mjete praktike për të medituar dhe për t’u zgjuar në mëngjes me një humor më të mirë.

“Këtu është një mënyrë e thjeshtë për të ndryshuar jetën tuaj: Pasi të zgjoheni, kontrolloni veten përpara se të kontrolloni telefonin tuaj,” thotë ai.

Ajo që përjetoni në minutat e para pas zgjimit ndikon në shpirtin dhe disponimin tuaj dhe përcakton trajektoren tuaj emocionale për gjithë ditën tuaj, thotë Williams. Dhe hulumtimet e konfirmojnë këtë gjithashtu.

“Pra, sigurohuni që të kontrolloni veten, me ndjenjat tuaja, me shqisat tuaja, me shëndetin tuaj, me dëshirat tuaja, me ambiciet tuaja, përpara se të lini ndikimet e jashtme të vijnë në kontakt me ju”, shton ai.

“Ne harrojmë të kthehemi ngadalë në ndërgjegjësim dhe të bëjmë pyetje themelore të tilla si: Si ndihet trupi im sot? Si ndihem, mendërisht dhe emocionalisht? Cili është qëllimi im për sot? Të gjitha pyetjet tepër të rëndësishme për mirëqenien tonë”, përfundon ai./albeu.com