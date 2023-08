“Tronditje ushtarake”, Kina zëvendëson lidershipin elitar bërthamor

Kina ka zbuluar dy liderë të rinj të Forcave Raketore të Ushtrisë Çlirimtare Popullore këtë javë.

Vendimi ka shkaktuar tronditje të papritur dhe ka ngritur pikëpyetje në lidhje me punën e brendshme në krye të degës ushtarake që mbikëqyr arsenalin e fuqishëm të raketave bërthamore dhe balistike të vendit.

Udhëheqësi kinez Xi Jinpin g të hënën kryesoi një ceremoni që promovoi Wang Houbin, komandantin e Forcës Raketore dhe Xu Xisheng, komisar politik të forcës, në gradën e gjeneralit, sipas një raporti nga agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua.

Media shtetërore nuk ka dhënë ende ndonjë informacion në lidhje me shefin e mëparshëm Li Yuchao, një veteran i forcës që kishte shërbyer vetëm si komandant që nga fillimi i vitit të kaluar, një mandat relativisht i shkurtër.

Zëvendësimi i dy figurave kryesore në Forcën e Raketave në një spastrim me figura ushtarake nga jashtë degës është një veprim i pazakontë, thonë ekspertët. Dhe kjo vjen një javë pasi ish-ministri i jashtëm i Kinës, Qin Gang, u rrëzua papritur dhe në mënyrë dramatike nga zyra e tij pa asnjë shpjegim.

Riorganizimi i Forcave të Raketave vjen pas disa javësh thashetheme se një ndryshim i lidershipit po ndodhte pasi Li nuk ishte shfaqur në sy të publikut.

Hera e fundit që Li dhe ish-komisar Xu Zhongbo u përmendën si drejtues të Forcave Raketore ishte në një deklaratë të 6 prillit nga qeveria lokale në qytetin Suzhou, ku ata morën pjesë në një ceremoni përkujtimore të vendosjes së kurora lulesh, sipas një kërkimi të CNN.

Ndërsa mbetet e paqartë se çfarë i shkaktoi ndryshimet, ose nëse Li dhe Xu janë ricaktuar në pozicione të ndryshme, ekspertët thonë se riorganizimi sugjeron shqetësime të mundshme në lidhje me udhëheqjen e forcës nga Xi.

Ai gjithashtu vjen në një kohë të një rëndësie të shtuar për degën, e cila trajton programet e raketave të Kinës nga armët e saj me majë bërthamore deri te raketat me rreze më të shkurtër të përdorura në frikësimin e saj të fundit të Tajvanit vetëqeverisës, të cilin Partia Komuniste në pushtet e Kinës e pretendon si të sajën dhe nuk e ka përjashtuar marrjen me dhunë.

“Shkundja është mjaft domethënëse,” tha Yun Sun, drejtor i programit të Kinës në qendrën e mendimit Stimson Center me bazë në Uashington, duke shtuar se kjo është veçanërisht e vërtetë nëse del se është pjesë e një hetimi më të madh për forcën.

“Veçanërisht në një kohë kur Kina po përpiqet të ndërtojë arsenalin e saj bërthamor për të penguar ndërhyrjen e mundshme të SHBA-së në një emergjencë të Tajvanit, riorganizimi i personelit dhe shkaqet themelore të tij (do të) rrisin skepticizmin në lidhje me aftësinë e forcës për të kryer atë mision në mënyrë të besueshme dhe me sukses”, tha ai./Albeu.com/