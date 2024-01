Tronditëse në Serbi! Babai abuzonte s*ksualisht prej 7 vitesh me vajzën e tij të mitur, filmimet i postonte në rrjetet sociale

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Serbinë. Një 45-vjeçar është arrestuar nga policia, pasi ka dyshime të forta se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij, që kur kjo e fundit ka qenë 6 vjeçe. Aktualisht vajza është 13 vjeç.

Dukë marrë shkas nga historiku penal i këtij personi, si i dënuar më parë për pedofili, pjesëtarët e Sektorit të krimit të teknologjisë së lartë në Beograd kanë vazhduar të mbajnë nën vëzhgim 45-vjeçarin. Ç’ka e bën edhe më tragjik rastin janë dyshimet se i arrestuari i incizonte veprimet e tij me të bijën minorene teksa abuzonte me të seksualisht dhe ato pamje ua dërgonte të tjerëve në rrjetet sociale. Sipas mediave, 45-vjeçari është nga Novi Pazari.

Policia nuk ka dhënë më shumë detaje nga ngjarja e rëndë, duke mos hedhur dritë për nënën e vajzës, nëse ata ishin bashkë apo jo dhe nëse ajo ka qenë në dijeni të këtyre veprimeve. Në rrjetin e tij social, babai postonte shumë shpesh foto me vajzën, por e paimagjinueshmja as nuk mendohej dhe as nuk i shkonte ndërmend askujt./albeu.com