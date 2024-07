Tronditëse/ 34-vjeçari mbyt djalin e të dashurës në tualet, trupi i pajetë gjendet i fshehur nën dërrasa

Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në SHBA, ku një 34-vjeçar ka mbytur djalin pesë vjeç të partneres së tij në tualet dhe e fshehu trupin nën dërrasat e dyshemesë, pasi fëmija i tmerruar i kafshoi dorën.

Siç raportohet Nathan Bridges, provokoi djalin duke i futur gishtin në gojë. Zbulimi tragjik i trupit të Blu Rolland, u bë nga policia nën dyshemenë e shtëpisë pasi nëna e tij, Ashley Rolland, 30-vjeç, lajmëroi prindërit e saj se fëmija kishte vdekur.

Skena zemërthyese u shpalos me gjetjen e trupit më vonë më 16 dhjetor 2022, e cila duhej të ishte një ditë feste për ditëlindjen e tij të gjashtë.

Dokumentet e gjykatës zbulojnë se trupi i djalit, ishte fshehur për tre muaj përpara se oficerët ta zbulonin atë.

Në vendngjarje u gjet edhe motra gjashtë vjeçare e Blu-së me plagë të shumta, duke përfshirë djegie në krahë, gjoks dhe këmbë dhe u dërgua menjëherë në spital.

Të dy Bridges dhe Rolland, u arrestuan në vend. Ashley Rolland, tregoi në polici se më 9 shtator 2022, Bridges kishte nxitur incidentin fatal duke e provokuar djalin e vogël, i cili më pas i kafshoi gishtin.

Sipas deklaratës, Bridges i tërbuar më pas e çoi Blu-në në banjë, ku vazhdimisht e zhyti kokën e djalit në tualet derisa u mbyt.

Rolland më tej, zbuloi se Bridges më pas hapi një vrimë në dyshemenë prej druri të shtëpisë së tyre, ku ai varrosi Blu-në të mbështjellë me qese plastike dhe të mbuluar me një batanije, në Arkansas.

Bridges pranoi fajin javën e kaluar dhe mori një dënim me burg për 60 vite. Rolland po përballet me akuza të shumta serioze, duke përfshirë vrasjen, lejimin e abuzimit të fëmijëve, abuzimin me kufomën, ndërhyrjen e provave fizike dhe rrezikimin e mirëqenies së një të mituri dhe baterinë.