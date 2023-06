Trondit Baton Haxhiu: Shumë prej atyre që kanë dosje në SPAK do të kenë fatin e Dakos, kush është non-grata të frikësohet

Analisti Baton Haxhiu ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e sotme në studion e “Opinion” ndërsa po komentonte arrestimin e ish-kryebashkiakut Vangjush Dako.

Haxhiu tha se arrestimi i Dakos është fundi i pandëshkueshmërisë dhe paprekshmërisë në Shqipëri.

Ai paralajmëroi se do të ketë arrestime të tjera të nivelit të lartë, duke shtuar se ata që janë shpallur non-grata nga SHBA duhet të frikesohen.

Pjesë nga intervista:

Haxhiu: Arrestimi i Dakos është fundi i paprekshëmrëisë dhe pandëshkueshmërisë në Shqipëri. Aktualisht në Shqipëri. Dua të them se sot në Shqipëri po ndodh ajo që ka ndodhur në Kroaci në vitin 2006-të. Po ju them një gjë shumë prej atyre që kanë dosje në SPAK do të kenë fatin e dakos.

Fevziu: Ti po parlajamëron stinë të nxehtë?

Haxhiu: Ma bes nuk do të ndalet këtu. Ata që janë non-grata duhet të frikësohen.