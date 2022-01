Tritoli që vrau Erion Rexhepin ishte për Mikel Harizajn, e njëjta makinë u hodh në erë në tentativën e dytë në Tiranë

Erion Rexhepi, 27-vjeçari që u vra pas shpërthimit të bombës më datë 30 dhjetor në Cërrik, duket të jetë viktima fatkeqe e një atentati të mirëoganizuar ndaj Mikel Harizajt.

Ekzekutuesit e porosisë dështuan në tentativën e parë për të hedhur në erë Harizajn, por e provuan shansin sërish pak ditë më vonë duke mundësuar shpërthimin, i cili la të plagosur rëndë objektivin e atentatit si edhe Serin Dunin.

ABC ka zbardhur dy shpërthimet që tronditën vendin gjatë fundit të 2021 dhe fillimin e 2022, të cilat ndodhën pikërisht për të vrarë Mikel Harizajn.

Tentativa e parë, vrasja e Erion Rexhepit

Vrasësit kishin ndjekur lëvizjet e Mikel Harizajt duke e parë se ai qarkullonte me makinën tip “Mazda”, ngjyrë blu, e cila ishte në fakt në pronësi të vjehrrit të tij. Burime bëjnë me dije se fillimisht ata kanë vendosur tritolin në makinën në fjalë me shpresën se do të përdorej nga Mikel Harizaj me qëllim që të kryenin shpërthimin kur ai të ishte në timon.

Por, më datë 30 dhjetor 2021, makina u mor nga vjehrri i tij, i cili kaloi me automjetin në rrugën e lagjes “Kantier” në Cërrik.

Në vendin ku ndodhi shpërthimi që vrau Rexhepin, është një pjesë e rrugës e ngritur me qëllim që makinat të ulin shpejtësinë. Policia dyshon se lënda shpërthyese ka rënë nga makina pikërisht në atë vend, për shkak të tronditjes, për t’u gjetur pak minuta më vonë nga Erion Rexhepi, i cili do të humbiste jetën.

Burime bëjnë me dije për ABC, se vjehrri i Rexhepit nuk ka kuptuar asgjë dhe me makinën tip “Mazda”, ngjyrë blu, është kthyer në Tiranë duke ia lënë në përdorim atë dhëndrit të tij.

Tentativa e dytë

Pasi kanë parë që dështuan herën e parë, duke mos u mjaftuar edhe me viktimën rastësore, atentatorët kanë tentuar sërish ta vrasin Harizajn me të njëjtën makinë.

Policia dyshon se makinës tip “Mazda” i është vendosur sërish një sasi lënde shpërthyese.

Kur kanë parë se në drejtim të saj tashë ishte Harizaj dhe jo vjehrri i tij, atentatorët nuk kanë marrë më në konsideratë që brenda ndodhej edhe Serin Duni, por e kanë shpërthyer tritolin me shpresën se kësaj radhe do t’ia arrinin qëllimit.

Mikel Harizaj dhe Serin Duni mbetën të plagosur rëndë nga shpërthimi, ndërsa porositësit tashmë kishin shkaktuar një viktimë dhe një të plagosur rëndë, pa ia arritur sërish qëllimit për të eliminuar objektivin e tyre. /abcnews.al