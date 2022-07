Tritol drejtorëve, atentate e aksidente tragjike, zhvillimet më të rëndësishme të kësaj jave në vend

Asnjë ditë nuk është e qetë në vendin tonë. Kjo javë po ashtu ka pasur zhvillime të rëndësishme në fushën e politikës dhe ngjarje të rënda të cilat po cenojnë çdo ditë e më shumë sigurinë e qytetarëve. Albeu.com, më poshtë, ju sjell disa nga zhvillimet më të rëndësishme në vend.

Aksidente

Dita e hënë nisi me një aksident tragjik në Berat, ku një mjet tip “ML” humbi kontrollin dhe ra në lumin Osum. Për pasojë ndërroi jetë 25-vjeçarja Klaudia Xhaferaj dhe djali i saj, 6 vjeç. Burimet zyrtare të policisë kanë dalë në përfundimin se, shkak për aksidentin e rëndë është bërë “pakujdesia në drejtimin e mjetit” nga vetë 25-vjeçarja, e cila kishte bërë fillimisht një parakalim të gabuar dhe më pas kishte humbur kontrollin e mjetit, duke u përplasur me kangjellat e rrugës e duke rënë në lumë.

Tritole drejtorëve

Ditën e martë të 28 qershorit 2022 iu vendos një sasi tritoli në makinën e Drejtoreshës së Operatorit të Kujdesit Shëndetësorë në Shkodër, Suida Kuka. Fatmirësisht sasia e eksplozivit nuk shpërtheu, pasi vetë drejtoresha ishte lajmëruar më herët përmes një mesazhi kërcënues se çfarë do të ndodhte nëse hipte në makinë. Grupi hetimor arriti në përfundimin që eksplozivi do të shpërthente sapo drejtoresha të hipte në mjet, dhe shpërthimi do të ndodhte me anë të një telekomande. Një ditë më vonë, të mërkurën një shpërthim tritoli në hotelin “Yacht” në pronësi të Drejtorit të FSKDSH-së, Mariel Murati, ka tronditur qytetin e Sarandës. Sasia e eksplozivit ishte vendosur në derën e garazhit të hotelit. Fatmirësisht nga shpërthimi ka patur vetëm dëme materiale.

Atentat

Mbrëmjen e djeshme, në Mirditë iu bë atentat me armë zjarri ku mbeti i plagosur Martin Prenga. Sot, policia vuri pranga autorin, dërsa proceduan në gjendje të lirë vëllain e tij, i cili e ndihmoi të largohej nga vendi i ngjarjes. Policia ka bërë të mundur sekuestrimin e armës së zjarrit tip pistoletë e cila dyshohet se është përdorur për plagosjen. Autori i ngjarjes dhe vëllai e tij janë identifikuar si Florin dhe Altin Gjoka. Sipas “bluve” Florin Gjoka ka tentuar ta vrasë 51-vjeçarin, por plumbat e kanë kapur nga këmbët duke e plagosur rëndë.

Projektligji për legalizimin e kanabisit mjekësor dhe reagimet

Qeveria ka hedhur për konsultim publik projektligjin “Për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale”.

Në bazë të ligjit, në Shqipëri do të krijohet Agjencia Kombëtare e Kontrollit dhe Monitorimit të Kultivimit dhe Përpunimit të Bimës së Kanabisit për qëllime mjekësore dhe industriale dhe Prodhimit të Nënprodukteve të saj. Agjencia do të jetë institucioni përgjegjës për monitorimin e zbatimit të parashikimeve të këtij ligji në lidhje me kontrollin dhe mbikëqyrjen e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit si dhe prodhimit të nënprodukteve të saj. Ky lajm ka sjellë reagime të shumta nga opozita, të cilët e cilësojnë si vendim të gabuar pasi do të kanabizojë vendin. Ish-kryeministri Sali Berisha tha se Rama, me këtë vendim, do të bëjë vendin Escobar të Europës. Ndërsa vetë kryeministri u shpreh se në vazhdim, mund edhe ta legalizojnë për përdorim vetjak.

I nxehti afrikan

Vendi ynë ditët e fundit është pushtuar nga i nxehti afrikan. Ky muaj nis i nxehtë, megjithëse kemi vetëm 1 gradë rritje të vlerave termike, temperaturat janë tashmë mjaft të larta në territor, përjashtuar ato të mëngjesit. Në zonat malore mëngjesi i sotëm është mjaft i freskët, ku vlera minimale është 14°C. Ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdetare termometri luhatet 18-24 gradë celsius vlera minimale. Ndërkohë në zonat e tjera, temperaturat kanë arritur vlerën deri në 40 gradë celsius. Edhe ditët në vijim, kushtet e motit do të jenë po njësoj, madje duke tejkaluar temperaturat 40 gradë.