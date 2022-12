Tri shenjat e horoskopit që mund të mos kenë fat këtë javë

Ne jemi ende të sunduar nga Shigjetari, por planetët në Bricjap serioz do të kërkojnë më shumë disiplinë dhe përgjegjësi.

Disa shenja do ta trajtojnë mirë, por të lindurit e këtyre shenjave do kenë probleme, ndaj kjo javë do jetë mjaft e ngarkuar për ta.

Dashi

Ndoshta kjo javë nuk do të ishte aq e keqe për Dashin nëse do të arrinin të relaksoheshin. Do të jetë shumë i ngarkuar me stres për shkak të punës dhe detyrimeve të grumbulluara. Ata do të duan që gjithçka të jetë perfekte, kështu që do t’i zërë paniku nëse diçka nuk shkon. Kjo do të ketë një efekt të pafavorshëm në marrëdhëniet private, ndaj janë të mundshme debatet e shpeshta me partnerin dhe familjen.

Gaforrja

Gaforret do jenë mjaft të ndjeshëm, madje më shumë se zakonisht. Të gjithë do të shahen dhe gjithçka do t’i godasë drejtpërdrejt në zemër, e mbi të gjitha kritikat. Nëse dikush u jep atyre këshilla me qëllime të mira, ata do të bëjnë një dramë prej saj dhe pala tjetër do të pendohet që në radhë të parë i ka arritur. Grindjet e dashurisë do të sjellin trazira në lidhjet e gjata.

Ujori

Ujorët do të tërhiqen më shpesh në izolim. Ata do të kenë nevojë për shumë paqe dhe qetësi për të rimbushur bateritë e tyre, por kërkesat e mjedisit nuk do t’u lënë kohë të mjaftueshme për të pushuar. Kjo do t’i mbushë me nervozizëm, kështu që ata mund të sulmojnë dikë që u ndodh në rrugën e tyre. Beqarët duhet të kenë kujdes që të mos përfshihen me dikë që është në një lidhje apo martesë.