Tri këshilla për më shumë vetëbesim

A ndiheni të sigurt se mund të përballoni sfidat dhe punët dhe/ose kërkesat specifike? Ky është besimi, një aftësi, një “muskul” që mund të forcohet me praktikë. Tiwalola Ogunlesi, trajner i vetëbesimit dhe autor ndan tre këshilla për më shumë besim.

Cilat janë pikat tuaja të forta?

Siç thotë Ogunlesi, thjesht duke njohur aftësitë tuaja më të mira ose cilësitë më të forta mund të “forcojë fjalët tuaja dhe “luftën” tuaj kundër negativitetit”. Mendoni për rastet kur keni qenë krenarë për veten tuaj. Çfarë forcash treguat në ato momente? Mendoni për diplomën tuaj, nëse keni një të tillë, ose për punën tuaj të parë. Çfarë fuqish treguat? Krijoni një listë të të gjitha pikave tuaja të forta. Ky është hapi i parë sepse themeli i vetëbesimit është të dish se çfarë forcash ke brenda vetes.

Zbuloni se për çfarë jeni të apasionuar

Duket mjaft e thjeshtë, por është një mënyrë e fuqishme për të ndryshuar mentalitetin dhe për të rritur besimin tuaj. “Çfarë i vë zjarrin zemrës? Çfarë ju jep energji? Çfarë ju zemëron kaq shumë sa doni të bëni diçka për këtë? Sepse kur e dini se për çfarë jeni të apasionuar dhe e dini se çfarë ka me të vërtetë rëndësi për ju, ju krijoni diçka që quhet rrethi juaj i fuqisë”, thotë trajneri. “Rrethi juaj i pushtetit është vendi ku takohen forcat, pasionet dhe vlerat tuaja. ”

Praktikoni mirënjohjen për më shumë besim

Një qëndrim i mirënjohjes do të shkojë shumë. Është vërtetuar shkencërisht se njerëzit që shikojnë jetën e tyre me një ndjenjë të arritjes ndihen më të sigurt dhe optimistë për të ardhmen e tyre. Kështu që ju mund të shkruani çdo ditë tre gjëra për të cilat jeni mirënjohës. Dhe kjo gjithashtu fillon të programojë mendjen tuaj me pozitivitet.