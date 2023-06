“Treguan shpirtin europian”, Rama falenderon Macronin dhe Scholz për takimin Osmani-Vuçiç

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka falenderuar presidentin e francës Emmanule Macron dhe kancelarin gjerman, Olaf Scholz, të cilët ndërjetësuan takimin mes presidentes së kosovës, Vjosa Osmani, dhe atë të Serbisë, Aleksandar Vuçiç.

Në reagimin e tij në tëwitter, Rama shkruan se ju është shumë falenderues Macron dhe Scholz që ndërmjetësuan takimin mes Osmanit dhe Vuçiç, për të ulur tensionet mes dy vendeve.

I can’t thank @EmmanuelMacron and @Bundeskanzler enough for what they are doing to finalize the Kosovo-Serbia normalization process! Watching them sit so respectfully with both sides in an effort to solve an absurd conflict says it all about their great European spirit.Thank you! pic.twitter.com/4TJ0QSv5DM

— Edi Rama (@ediramaal) June 1, 2023