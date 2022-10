Një 44-vjeçar me origjinë shqiptare është arrestuar nga karabinierët në San Benedetto.44-vjeçari ishte në ndjekje të autoriteteve italiane, teksa po lëvizte me automjetin e tij së bashku me një person tjetër.

Karabinierët morën masa për ndalimin e tyre, ndërsa gjetën një zarf me kokainë.

Po ashtu zbuluan edhe rreth 2000 euro para, të konsideruara si të ardhura të paligjshme.