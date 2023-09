Tregoni kujdes! Këto shenja të horoskopit do t’ju bëjnë “gropën” pa e kuptuar

Këto shenja të Horoskopit nuk janë për t’u besuar verbërisht. Një shenjë mund ta mendoni të gjithë cila është, por na besoni, ka dy të tjerë që janë po aq dinak dhe intrigues. Madje, ndonjëherë ata janë edhe më… “vdekjeprurës” se Akrepi. Dhe ne e garantojmë këtë. Le të shohim treshen që kemi përgatitur për ju që edhe ju të dini se nga kush të mbroheni dhe me cilat shenja të horoskopit nuk duhet të ngatërroni kurrë sepse do t’ju trajtojnë shumë keq…

PESHQIT

A bini nga retë kur shihni për herë të parë Peshqit? Keq… Ne nuk ju fajësojmë megjithatë. E vërteta është se askush nuk dyshon për të. Dhe kjo është edhe kopertina e tij më e madhe. Nuk e dini se sa i poshtër dhe dinak është sepse nga jashtë tregon një fytyrë krejtësisht tjetër. Sjellja e tij e ulët, por edhe karakteri i tij i butë, nuk ju japin asnjë ide për veten e tij të vërtetë. Peshqit vazhdimisht komplotojnë sepse kështu mbijetojnë. Ai nuk është lloji i personit që do të dalë menjëherë për të kërkuar atë që meriton dhe do të zgjedhë ta bëjë atë fshehurazi. Ai do t’ju “hajë” për të dalë në “sipërfaqe”. Po, ai do të ngrejë kurthe sa të duhet, me qëllim që ju të bini dhe ai të marrë fuqi dhe sigurisht të përfitojë nga… “rënia” juaj. Jini shumë të kujdesshëm sepse me Peshqit nuk e dini kurrë se nga do të vijë…

AKREPI

Mund të besoni gjëra të ndryshme për Akrepin, por ne do t’ju tregojmë diçka që vlen për këtë shenjë, e cila pjesërisht e justifikon atë. Akrepi nuk “sulmon” kurrë i pari. Ai nuk do të shqetësojë nëse nuk e bezdisni fillimisht. Nëse ai nuk ju pëlqen, ai do ta tregojë këtë dhe as nuk do të shqetësohet me ju. Pra pak a shumë e dini se me çfarë personi keni të bëni. Nëse tani e bëni me qëllim, atëherë dijeni se reagimi i tij do të jetë t’ju “japë fund”. Ai do të vendosë lloj-lloj skemash për t’ju bërë të paguani shtrenjtë, por edhe për të korrur çfarëdo përfitimi. Akrepi është mjeshtër i intrigave, sepse i vendos aq mirë sa nuk e merrni si të mirëqenë. Ndryshe nga Peshqit, të cilët bëjnë gabime dhe herët a vonë ekspozohen në mënyrë të pariparueshme sepse është dinak.

BRICJAPI

I treti i grupit është Bricjapi. Ashtu si Akrepi, ai nuk do të jetë i pari që do t’ju ngacmojë. Nëse do t’i hapësh gropën ose do ta bësh të ndihet keq, atëherë kjo është çështje tjetër dhe atje do të shohësh një person që nuk e dëshiron. Bricjapi ka atë që ne e quajmë fytyrë pokeri. Ai nuk i tradhton ndjenjat e tij të vërteta apo atë që po mendon në atë moment. Ai ka durim dhe vetëpërmbajtje dhe do t’ju presë në qoshe. Ai do të krijojë komplotet më të mëdha që keni imagjinuar ndonjëherë dhe do t’i ekzekutojë ato pa mëshirë. Ai është i ashpër dhe nuk tërhiqet. Nëse ai dëshiron ta bëjë atë, herët a vonë do ta bëjë. Dhe ai nuk do të lëvizë as qerpikun që ju ta kuptoni atë (fytyra e pokerit për të cilën po flisnim më parë).