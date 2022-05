Tre vite më parë iu bë atentat, del para Vettingut prokurori i Durrësit Arjan Ndoja (VIDEO)

Ka nisur procesi i Vetting-ut për Prokurorin e Durrësit, Arjan Ndoja. Ndoja u bë i njohur për opinionin publik pas atentatit ku mbeti i plagosur ndërsa shoferi i tij humbi jetën. DISK ka konstatuar përshtatshmëri të figurës për Ndojen.

Në vijim të informacioneve, DISK ka konstatuar se dyshohet të ketë favorizuar persona me precedent penal.

Në 2009 dhe në 2010 ka rezultuar se ka patur kontakte me persona të përfshire në korrupsion, duke caktuar një trupe gjykuese për një konflikt prone.

Kujtojmë se Ndoja në nëntor të vitit 2019, mbeti I plagosur me armë zjarri dhe rezulton se ka qenë me shtetasin A. L., ky i fundit me rrezikshmëri të lartë shoqërore, sipas DISK.

Gjatë seancës së Vettingut, Ndoja është shprehur se ka ardhur si pasojë e ndërhyrjes nga ana e qeverisë.

Kujtojmë se pak ditë para sulmit kryeministri Edi Rama hodhi akuza në emër të tij, duke thënë se po favorizon grupet kriminale në Durrës.

Në lidhje me dosjet hetimore që thuhet se u gjetën në makinën që iu bë atentat, ai tha se kjo është një akuzë e rëndë duke theksuar se më herët në prokurorinë e Durrësit janë vjedhur dosje dhe kompjuterë.

“Para se të vdiste, Andi Maloku tha se dosjet ishin për personin s.d dhe do t’ia çonte atij“, tha Ndoja.

Prokurori Arjan Ndoja u targetua në fillim të tetorit të 2019 nga kryeministri Edi Rama dhe zv.kryeministri Erion Braçe se po i shërbente krimit të organizuar me urdhër-arrestin e lëshuar ndaj drejtorit të Kadastrës së Durrësit, Liridon Pula. Ndërkohë më herët, Ndoja është hetuar për pastrim parash dhe fshehje pasurie, por akuzat ndaj tij u rrëzuan nga Prokuroria./albeu.com