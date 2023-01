Tre shenjat e Horoskopit që do ta nisin mbarë muajin shkurt

Lajmi i mirë është se për tre muajt e ardhshëm nuk do të kemi asnjë planet në lëvizje retrograde, kështu që javët e fundit të janarit dhe ditët e para të shkurtit konsiderohen pozitive. Megjithatë, jini të vetëdijshëm, sepse në fund të javës intensifikohen sjelljet egoiste dhe tensionet do të jenë të larta.

Gjithsesi, Dielli nga Ujori me Marsin që prek fillimin e javës dhe tribuna e Mërkurit me Uranin në të njëjtën ditë, i japin një dimension më dinamik përditshmërisë me shenjat e mëposhtme që ndikohen më pozitivisht.

Dashi

Me aspektet pozitive të Diellit me sundimtarin tuaj Marsin dhe Mërkurit me Uranin në fillim të javës, rikthehet shpirti i ekipit dhe gatishmëria për të bashkuar forcat me të tjerët për të arritur rezultatet më të mira. Kjo në biznes, për të cilën ju mendoni për shumë mënyra për të bërë më mirë. Jeni gati të vini në veprim planin tuaj dhe të shfrytëzoni mundësitë. Në të njëjtën kohë, do të ketë njohje për përpjekjet tuaja, ndërsa fundjava do të theksojë edhe emocionalitetin me pasionin dhe vetë-shprehjen duke qenë në qendër. Shijoni këto ditë dhe vëmendjen që po përjetoni, e meritoni.

Luani

Shumë gjëra kanë ndodhur në jetën tuaj kohët e fundit. Ju vetëm duhet t’i shijoni ato. Ju kërkoni shoqërinë e miqve dhe familjes dhe energjia që rrezatoni është freskuese. Mundohuni me çdo kusht të shmangni sjelljet ekstreme dhe dëgjoni atë që ju thonë të tjerët. Ju nuk keni gjithmonë të drejtë. Frymëzimi dhe idetë e bukura ju vërshojnë në mendje dhe do t’ju ndihmojnë të dalloheni profesionalisht, edhe pse mund të ketë presion. Megjithatë, përfitoni nga ndikimi pozitiv i planetëve për të festuar fitoret tuaja dhe vëmendjen që ju drejtohet, ju e dini se si ta bëni këtë më mirë se kushdo.

Shigjetari

Ju merrni drejtimin dhe krijoni jetën që dëshironi. Personalisht ose profesionalisht, një sërë mundësish paraqiten këtë javë dhe ju favorizojnë. Ju keni dhuntinë e komunikimit dhe mund t’i bindni të tjerët, të përfitoni prej saj. Takimet me kolegë apo miq të vjetër krijojnë mundësi dhe sa më i hapur të jeni, aq më shumë mundësi për ndryshim keni. Gjatë fundjavës me hënën në Luan, energjia juaj emocionale kalon nëpër shtëpinë tuaj të 9-të të vetëpromovimit dhe zbulimit të vetvetes. Ndiqni zemrën tuaj ndërsa filloni një udhëtim të ri./Albeu.com/