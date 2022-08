Tre oficerë policie në SHBA dhunojnë pa mëshirë një burrë, pamjet tragjike që tronditën vendin (VIDEO)

Një burrë është dhunuar pa mëshirë në Arkansas të Shteteve të Bashkuara, nga tre oficerë policie.

Në videon që po qarkullon në rrjetet sociale, shihet burri i shtrirë në tokë duke u goditur brutalisht me grushta e shkelma.

Sipas mediave, sherifi i qarkut Craëford Jimmy Damante informoi qytetarët se incidenti është nën hetim dhe se dy oficerët nga departamenti i tij i përfshirë janë pezulluar.

Dje, shefi i Departamentit të Policisë Mulberry, Shannon Gregory, dha një njoftim të ngjashëm për policin e tretë, i cili u largua nga detyra në pritje të përfundimit të hetimit.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) August 21, 2022