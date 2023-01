Trazira në një stadium të Irakut, dy të vrarë dhe rreth 80 të plagosur

Të paktën dy persona janë vrarë dhe dhjetëra janë plagosur në një rrëmujë në një stadium në Basra, në Irakun jugor, përpara finales së Kupës së Gjirit Arabik.

Ministria e Brendshme e Irakut i tha Al Jazeera se dy persona kishin vdekur dhe rreth 80 janë plagosur në rrëmujën e së enjtes.

At least two people have reportedly been killed and dozens injured in a stampede near a stadium in Iraq ahead of the Gulf Cup final ⤵️ pic.twitter.com/prPyJ4xKbp

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 19, 2023