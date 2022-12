Transportuesit privatë pritet të zhbllokojnë udhëkryqet, ku do të zhvendoset

Transportuesit privatë edhe sot vazhdojnë me bllokimin e komunikacionit në Shkup, por sipas paralajmërimeve, prej orës 10:00 sot në mëngjes, autobusët e tyre do të zhvendosen në Bul. “Ilinden”, ndërsa do t’i lirojnë për lëvizje udhëkryqet afër QT “Mavrovasja” dhe Kryqi i Kuq.