Tragjike/ Shembet ura, raportohet për 11 viktima dhe mbi 30 të zhdukur

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Kinë, ku të paktën 11 persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 janë zhdukur, pasi një urë autostrade u shemb në Kinën veriore, pasi disa pjesë të vendit u goditën nga shirat e rrëmbyeshëm.

Ura e cila është mbi një lumë, u shemb për shkak të shiut të papritur dhe përmbytjeve në Sangluo në provincën Shaanxi, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Xinhua,e cila raportoi për 11 të vdekur.

Eleven people were confirmed dead as of Saturday morning following the partial collapse of a highway bridge in NW China’s Shaanxi Province, local authorities said.

The bridge, located in Zhashui County in Shangluo City, collapsed at approximately 8:40 p.m. on Friday due to a… pic.twitter.com/ZLNya3impI

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) July 20, 2024