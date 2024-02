Tragjike/ Përfshihet nga flakët kompleksi i apartamenteve, 15 të vdekur dhe 44 të plagosur (VIDEO)

Ditën e djeshme, një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin lindor Nanjing të Kinës, një ndërtesë shumëkatëshe e përfshirë nga flakët, 15 persona humbën jetën dhe 44 të tjerë u plagosën.

Zjarri ka nisur në orën 04:39 të mëngjesit të së premtes (me orën lokale) dhe për shuarjen e tij, janë mobilizuar forca të shumta të zjarrfikësve me 25 automjete.

Në imazhet që shihen në rrjetet sociale kineze, shfaqet një ndërtesë shumëkatëshe e përfshirë nga flakët dhe tymi i dendur që ngrihet në qiell.

Shkaqet e zjarrit janë duke u hetuar, por autoritetet vlerësojnë se ka nisur në një vend ku ka pasur dyrrota elektrike.

At 4 a.m. on February 23, a #fire broke out in Building 6, Mingshang #Xiyuan, #Yuhuatai District, #Nanjing City, which was suspected to be caused by electric vehicle charging.

The search and rescue work has basically ended, and the fire has killed 4 people. pic.twitter.com/ln57GcRSxS

