Tragjedia në familjen shqiptare në Itali, skema: Vironi goditi të dashurin e ish-gruas 55 herë me mjet prerës, Verën e qëlloi me plumb

Detaje të reja kanë dalë nga vrasja e Mynevere Karabollaj (Myrtaj), ose Vera siç thirrej nga miqtë, bashkë me të dashurin e saj 23-vjeçarin Flonino Merkuri. Ajo u nda nga i shoqi tre vjet më parë dhe jetonte me dy vajzat e saj në Spinea (Venecia). Për një vit e gjysmë ajo kishte një partner të ri. Një lidhje që mund të ketë shkaktuar xhelozinë e ish-it që i vrau të dy të dielën e 20 nëntorit.

Viron Karabollaj dyshohet se fillimisht ka qëlluar në kokë ish-bashkëshorten dhe më pas ka sulmuar me dhunë partnerin e ri, Flonino Merkuri , duke e goditur vazhdimisht me thikë dhe më pas e ka ndjekur deri në garazhin e shtëpisë, ku i riu ka tentuar më kot të ikë për të shpëtuar nga sulmi brutal. Në këtë pikë dyzet e një vjeçari me kombësi shqiptare do të ishte kthyer lart për të vrarë vrarë Vera Myrtaj me thike. Autopsia numëroi gjithsej dhjetë goditje, nga të cilat ata që arritën në zemrën dhe mushkëritë e tridhjetë e shtatë vjeçares ishin fatale. Përkundrazi, goditjet e marra nga Merkuri ishin 55 dhe arritën në pjesë të ndryshme jetike, duke e vrarë në vend 23-vjeçar.

Hetuesit rindërtojnë kështu dinamikën e vrasjes së dyfishtë të ndodhur pasditen e së dielës së kaluar, mes orës 18:00-18:30, brenda vilës në via Leopardi, në Spinea, ku jetonte çifti. Karabollaj kishte sjellë me vete pistoletën që përdori për të qëlluar ish-bashkëshorten e tij: një armë që me siguri e kishte modifikuar vetë, por e bënte atë jo vdekjeprurëse. Plumbi që e ka goditur tridhjetë e shtatë vjeçaren në kokë, në nivelin e syve, në fakt nuk i ka shkaktuar vdekjen dhe për këtë Karabollaj i është dashur t’i shkaktojë plagë me thikë në trupin e gruas.

Pasi përfunduan autopsitë e kryera nga mjeku ligjor Carlo Terranova, zv/prokurorja Daniela Moroni dje u dha leje familjarëve për varrimin, i cili do të bëhet në ditët në vijim. Prokurori me siguri do të urdhërojë një ekspertizë për armën përpara mbylljes së hetimeve. Dosja është e destinuar të arkivohet për vdekjen e autorit: pasi ka përfunduar planin e tij të çmendur, në fakt, Karabollarj ka vrarë veten brenda një kasolle të kompanisë për të cilën punonte.

Në mënyrë të pabesueshme, asnjë nga fqinjët nuk dëgjoi zhurmë: as të shtënat dhe as britmat e viktimave. Të vetmet klithma që u dëgjuan dhe u raportuan në hetues ishin ato të vajzës së Verës, e cila duke u kthyer në shtëpi në mbrëmje, zbuloi trupin e Floninos në garazh.

Prokuroria Publike tashmë ka përfshirë Gjykatën për të Mitur e cila do të duhet të merret me dy vajzat e Verës, të mbetura në mënyrë dramatike pa të dy prindërit./albeu.com