Tragjedi në Tajlandë, shembet çatia e një parku lojërash, 7 të vdekur

Shtatë persona, katër prej tyre fëmijë, humbën jetën kur çatia e një këndi lojërash u shemb në një shkollë në Tajlandë, thanë sot autoritetet.

Fëmijët e moshës 6 deri në 13 vjeç po luanin, ndërsa publiku po shikonte në këtë shkollë në provincën Pisit, në Tajlandën perëndimore.

Sipas mediave lokale, një stuhi shpërtheu rreth orës 18:30 me orën lokale Shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta kanë bërë që papritur të shembet çatia e objektit sportiv.

Seven people, including four children, die in northern Thailand’s Wat Nern Por primary school when a roof collapsed on them as they sheltered from a rainstormhttps://t.co/Y0F9bxEOBY

