Tragjedi në Pakistan/ Përmbyset autobusi plot me pasagjerë, 14 të vdekur, mes tyre 3 fëmijë, pamje të rënda nga aksidenti

Katërmbëdhjetë persona u vranë dhe të paktën 20 u plagosën kur autobusi me të cilin po udhëtonin u përmbys të shtunën në një autostradë në provincën Punjab, në Pakistanin lindor. Mes të vdekurve janë pesë gra dhe tre fëmijë.

Mediet lokale raportpjnë se shkak i problemir duket se ka qenë një defekt me frenat e autobusit. Për shkak të problemit me frenat shoferi humbi kontrollin e mjetit, tha një zëdhënës i policisë për Xinhua.

@zerosum24 somewhere in Pakistan today – live action rabid bus driver – 15 dead and counting 😢 pic.twitter.com/dpDPR1DVcr

— Bilal Yousaf (@MBilalY) June 17, 2023