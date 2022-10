Tragjedi në Indi, shembet ura në Gujarat, të paktën 32 viktima (VIDEO)

Të paktën 32 persona kanë vdekur në shtetin perëndimor të Indisë, Gujarat, pasi është shembur një urë.

Qindra janë zhytur në lumin Macchu në qytetin Morbi. Pamjet lokale tregojnë njerëz që varen nga ura e varur pjesërisht e zhytur në ujë.

“Rescue efforts underway after the collapse of a bridge in Gujarat’s Morbi district” https://t.co/33EdDgXB6M

— RaGa Supporter🔥 (@Kafeelkkinc) October 30, 2022