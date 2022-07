Trafikanti shqiptar në Spanjë vdes gjatë arratisjes nga policia, arrestohen 7 bashkatdhetarët

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Spanjë, ku një shtetas shqiptar ka humbur jetën gjatë arratisjes nga policia.

Sipas burimeve nga mediat spanjolle, shqiptari ka rënë nga çatia pasi u zbulua nga agjentët e Policisë Kombëtare së bashku me shtatë persona të tjerë, edhe ata shqiptarë, të cilët janë arrestuar për një krim shëndetit publik.

Një 25-vjeçar humbi jetën këtë të shtunë kur u rrëzua nga çatia e një magazine industriale në komunën e Alaquàs (Valencia), pasi u zbulua nga agjentët e Policisë Kombëtare së Spanjës së bashku me shtatë persona të tjerë, të cilët janë arrestuar.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:30 të mëngjesit të kësaj të shtune, kur disa efektivë policie kanë vënë re praninë e një burri në kompleksin industrial, i cili sapo i ka parë ata është larguar me vrap.

Sipas gazetës Levante-emv, magazina industriale nga e cila ra i riu përdorej për kultivimin e marijuanës dhe me sa duket i ndjeri ishte një trafikant droge.

Gazeta raporton gjithashtu se Policia Kombëtare ka thirrur urgjencën nëpërmjet Qendrës së Informacionit dhe Koordinimit të Emergjencave (QIKU), e cila dërgoi një ekip në vendngjarje dhe gjithashtu praninë e zjarrfikësve, për të hyrë nga çatia.

Agjentët, shton ai, zbuluan se pjesa e brendshme e anijes ishte një fermë industriale droge me një plantacion të madh marihuane.

Oficerët e policisë kontrolluan kuvertën dhe gjithashtu ato të anijeve aty pranë dhe arrestuan shtatë persona, të gjithë me origjinë shqiptare, për një krim kundër shëndetit publik.

Policia Kombëtare ndërhyn me gati një mijë bimë në fermën ilegale dhe arreston shtatë persona të fshehur në çatinë e magazinës.

Një tjetër media spanjolle raporton se 25-vjeçari ka humbur jetën mëngjesin e sotëm pasi ka rënë nga çatia e një magazine industriale në Alaquàs, e përdorur për rritjen e marijuanës, teksa fshihej së bashku me shtatë persona të tjerë të dyshuar për trafik droge nga Policia, të cilët i kishin zbuluar aksidentalisht kur do të merrnin drogën.

Aksidenti ndodhi pak para një e gjysmë të mëngjesit, kur një grup prej tetë burrash, të gjithë me kombësi shqiptare, u përpoqën të merrnin marijuanën e thatë që organizata për të cilën punonin kultivonte në mënyrë klandestine në një magazinë të vjetër të qytetit të lartpërmendur. e l’Horta Sud.

Sipas informacioneve në të cilat Levante-EMV ka pasur akses, sinjali i parë i alarmit është dhënë nga Policia Lokale e Alaquàs,që zbuloi e një lëvizjeje të çuditshme në një nga magazinat e zonës industriale El Bovalar. Me sa duket, agjentët vëzhguan një burrë, i cili, duke i parë, kishte filluar të bënte lëvizje të çuditshme për t’u fshehur dhe i cili me nxitim hyri në njërën nga anijet.

Efektivët e policisë kanë kërkuar përforcime në Komisariatin e Policisë Kombëtare të Xirivellës, i cili ka nisur menjëherë në vendngjarje dy makina patrullimi. Kur këta agjentë mbërritën, panë një burrë që bërtiste “ambulancë, ambulancë!” nga maja e magazinës dhe i cili, shumë nervoz dhe me vështirësi të shprehej në spanjisht, u kërkoi ndihmë sepse një miku i tij kishte rënë nga çatia në naos.

Shkallët e zjarrfikësve

Policia Kombëtare kërkoi një shërbim mjekësor emergjent nëpërmjet Qendrës së Informacionit dhe Koordinimit të Emergjencave (QIKU), e cila dërgoi një ekip SAMU në vendngjarje, si dhe praninë e zjarrfikësve, për të hyrë në çati.

Pasi u instalua shkalla e lartë për zjarrfikësit e Konsorciumit Provincial, disa agjentë të Policisë Kombëtare, të cilët në atë moment kishin parë tashmë se pjesa e brendshme e magazinës ishte një fermë industriale droge me një plantacion të madh marihuane, u ngjitën në çati. dhe arrestoi njeriun që kishte thirrur një ambulancë për shokun e tij.

Agjentët kontrolluan atë kuvertë dhe gjithashtu ato të anijeve aty pranë, duke kërkuar për pjesën tjetër të bandës, dhe kështu gjetën dhe mundën të arrestonin gjashtë trafikantët e tjerë të dyshuar, të strukur në çatinë e magazinës ngjitur, ku kishin u bllokua, pasi nuk kishte rrugëdalje.

Sipas hetimeve të para, të shtatë personat ishin pjesë e ‘kolës’ që duhej të nxirrte marijuanën dhe destinacioni i të cilest ishte pothuajse sipas të gjitha gjasave Evropa Lindore dhe Veriore.

Ndërkohë që Policia arrestoi trafikantët e dyshuar, ekipi mjekësor ka mbërritur në pikën ku shtrihej trupi i të riut. Pas vërtetimit se ai kishte vdekur, Policia aktivizoi komisionin gjyqësor, me në krye gjyqtarin dhe mjekun ligjor. Ky i fundit ka këqyrur trupin dhe ka konstatuar se vdekja ishte shkaktuar nga një goditje e fortë në kokë, ndaj gjyqtari hetues numër 2 i Torrentit, me detyrë roje, urdhëroi nxjerrjen e trupit dhe transferimin e tij në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML). ) të Valencias, ku do të kryhet autopsia të hënën e ardhshme.

Brenda magazinës, e cila ishte e mbyllur dhe nën mbikëqyrjen e policisë gjatë gjithë natës, janë konfiskuar më shumë se 700 bimë marihuanë në faza të ndryshme të rritjes, mëngjesin e kësaj të shtune, përveç të gjitha pajisjeve të zakonshme të ajrit të kondicionuar, lagështuesve dhe sistemeve të ujitjes dhe plehrave për ‘ kulturat e brendshme të kësaj droge, prodhimi i të cilit në Spanjë shërben për të ushqyer organizatat që e operojnë dhe e shesin atë në ish-vendet e Evropës Lindore dhe Veriore, ku çmimi është dy deri në tre herë më shumnë.

Po kështu, si zakonisht, ata kishin bërë lidhje të paligjshme me linjat e energjisë elektrike për të parandaluar që konsumi jashtëzakonisht i lartë i këtij lloji të instalimit të alarmonte Iberdrolën.