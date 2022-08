Tornadot përfshijnë Dakodën e Veriut, kryetari i bashkisë: U hoq çatia nga një ndërtesë (VIDEO)

Dakoda e Veriut ësht goditur nga disa tornado mbrëmjen e djeshme. Mediat vendase raportojnë se stuhitë sollën krijimin e tornadove që goditën Dakotën e Veriut perëndimore dhe qendrore. Pamjet e tornadove janë bërë virale në rrjetet sociale.

Nuk pati raportime për persona të lënduar apo viktima. Kryetari i bashkisë së Rousseau, Greg Schmaltz, i cili publikoi disa video në Twitter tha se tornadoja e dytë “hoqi çatinë nga një ndërtesë e vogël dhe hodhi disa balona të rrumbullakëta përreth.”/albeu.com

