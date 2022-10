Topi me të cilin Maradona shënoi golin e “Dorës së Zotit” do të dalë në shitje për një shifër të lartë

Topi i ndeshjes i përdorur nga Diego Maradona për të shënuar golin e tij “Hand of God” kundër Anglisë në Kupën e Botës 1986 do të dalë në ankand muajin e ardhshëm.

Topi i Kupës së Botës i përdorur në ndeshjen çerekfinale mes Anglisë dhe Argjentinës ka një çmim të vlerësuar prej 2.5 milionë paund deri në 3 milionë paund dhe po shitet nga Ali Bin Nasser, gjyqtari që lejoi golin e Maradonës ‘Hand of God’ të qëndrojë në lojë.

“Ky top është pjesë e historisë së futbollit, është koha e duhur për ta ndarë atë me botën,” tha Bin Nasser.

Maradona, i cili vdiq në nëntor 2020, shënoi golin e hapjes së lojës duke goditur topin pas rrjetës së Anglisë, Peter Shilton.

Bin Nasser nuk e vuri re topin me dorë dhe lejoi që goli të qëndronte. Maradona vazhdoi duke e përshkruar golin si “pak me kokën e Maradonës dhe pak me dorën e Zotit”.

Goli i dytë i Maradonës ishte i jashtëzakonshëm, duke dribluar para pesë lojtarëve të Anglisë përpara se të shënonte kundër Shilton.

Argjentina e fitoi ndeshjen 2-1 në rrugën për t’u bërë kampione e Kupës së Botës 1986 në Meksikë.

Topi do të shitet në ankand më 16 nëntor si pjesë e një ngjarjeje speciale të Kupës së Botës dhe blerësit e mundshëm mund të regjistrojnë ofertat e tyre në internet nga 28 tetori./ h.ll/albeu.com