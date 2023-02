Topalli në protestë: Kryetaren e Parlamentin e paskan fshehur, nuk na ka vdekur nervi politik

Ish-kryetarja e Kuvendit, Jozefina Topalli ka marrë pjesë në protestën e thirrur nga kryedemokrati Sali Berisha para parlamentit.

Ajo vuri në dukje se gjatë 30 viteve nuk ka ndodhur që deputetët të përjashtohen nga parlamenti dhe të refuzohet vazhdimisht interpelanca.

“Kryetaren e Parlamentin e paskan fshehur sot. Kur ishin në opozitë merrnin mikrofona e artopolanta, por asnjë nuk i përjashtonte nga parlamenti. Përballja me krimin nuk është e thjeshtë, por nuk është e pamundur. Përballja me fuqinë e korrupsionit, nuk është e thjeshtë, por nuk është e pamundur. Mjafton që të vendosim që ky vend të mos shpopullohet më. Mjafton të vendosim të protestojmë. Ka vetëm një mënyrë, duke protestuar fiton. Duke protestuar në shesh fiton të drejtën e dinjitetit”, tha Topalli.

“Në datën 3 ne do të bëjmë protestën më të madhe. Kush lejon që të të vjedhin emrin, të të marrin vulën? Cfarë do bënte Rama nëse Berisha do ti kishte marrë selinë dhe vulën e PS-së? Ne nuk na ka vdekur as nervi politik dhe as nervi demokratik. Kërkojnë të eliminojnë opozitën. Opozitë janë të gjithë ata që nuk bien dakord me korrupsionin dhe mënyrën e qeverisjes”, tha Topalli. /albeu.com