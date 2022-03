Top-sekret: Në oaz, familja e Putinit shijon luksin

Po flitet gjithnjë e më shumë për blerjen e pasurive të paluajtshme në resorte luksoze, por Putin vazhdon të pretendojë se ai nuk ka pothuajse asnjë pronë.

Vladimir Putin, i udhëhequr nga Rusia, pushtoi Ukrainën javën e kaluar. Vendet e tjera po godasin me sanksione. Bllokada e pronës personale të Putinit dhe Lavrov është veçanërisht interesante. Ne nuk e dimë se çfarë kanë ata jashtë vendit, por dimë se çfarë kanë në Rusi. Ai është jozyrtarisht një nga njerëzit më të pasur në botë.

Në fillim të vitit 2016, Lorene Weber, një agjente imobiliare në qytetin francez të Biarritz, filloi të merrte telefonata dhe emaile nga gazetarët në lidhje me një marrëveshje të vitit 2012. Sipas gazetës së respektuar Time, asaj i mbante mend shumë mirë shitjet me të cilat po punonte me atë rast. Blerësi dhe shitësi ishin të dy rusë të pasur. Ata nuk janë as si bashkatdhetarët e tyre që duan të parkojnë jahtet e tyre në marinat e afërta të San Sebastian. Rusët e pasur vendosën të zgjidhnin personalisht të gjitha marrëveshjet, gjë që i tha Webericës se nuk kishin asgjë për të fshehur. Kur gazetarët filluan të pyesnin nëse ajo ishte në dijeni dhe mund të konfirmonte se prona specifike ishte e lidhur me presidentin rus Vladimir Putin, shkruan albeu.com marrë nga 24.sata.

Ka kohë që bëhen pyetje për pasurinë e Putin, por edhe pasurinë e miqve dhe familjarëve. Rrjedhjet dhe sinjalizuesit e shumtë i kanë dhënë vazhdimisht një peshë thashethemeve se Putini kontrollon asete me vlerë miliarda dollarë, por Kremlini zyrtar e ka mohuar rregullisht këtë. Raportime të shumta janë shfaqur në muajt e fundit për pasurinë sekrete të zyrtarëve të lartë rusë, të gjitha këto kanë rezultuar në protesta në të gjithë vendin. Protestat e fundit u zhvilluan të hënën dhe më shumë se një mijë persona u arrestuan në Moskë dhe Shën Petersburg. Dhe përsëri në Moskë, Alexei Navalny, një aktivist dhe avokat 41-vjeçar, është arrestuar së fundmi në protesta masive, dhe së fundmi një kandidat presidencial në zgjedhjet e 2018-ës, i cili ka luftuar prej vitesh për të rrëzuar Vladimir Putin.

“Putini është perandori i korrupsionit,” tha Navalny në një intervistë për Time. “Një mbret i korrupsionit që zotëron gjithçka dhe asgjë në të njëjtën kohë.Për sa kohë që Vladimiri është në pushtet, ai as nuk duhet të zotërojë asgjë, sepse si president, ai mund të përdorë pafundësisht pallatet perandorake të Shën Petersburgut dhe resortet dimërore në Soçi. Falë miqësive të fëmijërisë, me njerëz që u bënë miliarderë gjatë mbretërimit të tij, Putini mund të kalojë verën kudo që të dojë. Ajo që shqetëson Navalny-n dhe miqtë e tij është se privilegjet tani po i kalohen një brezi të ri të elitave të Kremlinit. Gazeta Time ka gjetur prova të jetës luksoze të familjes së Putinit. Në një farë mënyre, ishte një vend i dukshëm për të filluar një hetim. E vendosur midis vreshtave të Bordosë dhe Spanjës veriore, Plazhet e Biarritz-it kanë tërhequr fisnikërinë ruse që nga mesi i shekullit të 19-të. Anëtarët e Oborrit Perandorak Rus erdhën për shkak të klimës së këndshme dhe luksit në hotelin që dikur ishte pallati i perandoreshës franceze Eugenie.

Artur Oçeretny, një biznesmen nga Shën Petersburgu, i cili ishte i martuar me ish-gruan e Putinit pas divorcit nga Vladimir ka rënë në sy te mediave për jetën luksoze. Konsulli rus Le Cerda thotë se ish-gruaja e Putinit vjen çdo vit dhe e sheh shpesh gjatë vizitave të saj. Revista Time thekson se asnjë nga këto nuk është e paligjshme në asnjë mënyrë, por së shpejti mund të fillojë t’i paraqesë probleme Putinit.

Për dekada, Vladimir Putin ka ushqyer me kujdes reputacionin e një njeriu të përulur. Edhe kartela e tij e pasurisë nuk tregon ndonjë ekses. Ai tregoi se ka një tokë të vogël, dy apartamente të vogla, tre makina ruse dhe një karvan të vjetër. Kur mediat e ndjekin në pushime, ai shkon rregullisht ose në Siberi ose në Detin e Zi, larg shkëlqimit të disa destinacioneve më luksoze. Megjithatë, Navalny tani po shkatërron ngadalë maskimin e Putinit dhe po i tregon brezit të ri të rusëve një sistem që ata e konsiderojnë të padrejtë. G.D. /albeu.com/