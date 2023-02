“Toka e Shqiponjave”, media italiane jehonë bukurive të Shqipërisë: Mundësi unike për ta vizituar në Pranverë

Gazeta italiane “Corriere Della Sera” i ka kushtuar një artikull “tokës së shqiponjave”.

Reportazhi i dedikohet bukurive dhe vlerave njerëzore të Shqipërisë.

“Këtë herë është radha e gazetës më të madhe italiane “Corriere Della Sera” që të promovojë “tokën e shqiponjave”, shkruan Rama krahas artikullit të gazetës italiane.

Reportazhi i Corriere Della Sera:

“Udhëtim me biçikletë në Shqipëri mes detit, qyteteve historike dhe tokave të egra”

1085 kilometra, 4 vende të Unesco-s, 15 ditë. Këto janë numrat e itinerarit për të zbuluar një nga vendet më të egra dhe më pak të njohura të Europës, Shqipërinë dhe në veçanti atë juglindore.

Shqipëria me biçikletë: Itineraret më të bukura

Me biçikletë udhëton, pa nxitim, rrugëve mes tokave të egra ku majat, luginat, vreshtat dhe fshatrat e lashta të varura në shpatet e maleve ndjekin njëri-tjetrin, por edhe manastiret e kështjellat me pamje nga deti dhe qytetet historike, ku koha duket sikur ka ndalur.

Nga Tirana dy javë aventura

Një aventurë që nis dhe mbaron në të njëjtin vend, në Tiranë, kryeqytetin plot zhurmë të “Tokës së Shqiponjave”.

Dy javë udhëtim, përgjatë brendësisë jugore të Shqipërisë deri në kufirin me Maqedoninë e Veriut, duke përshkuar brigjet e liqenit më të vjetër dhe më të thellë në kontinentin e vjetër dhe më pas brigjet e lumit të fundit të egër në Evropë, Vjosës, gati për t’u bërë park kombëtar.

Dhe pastaj, përsëri, qytete me një histori mijëravjeçare të përfshira nga UNESCO në listën e vendeve të trashëgimisë botërore, vende arkeologjike të paçmueshme, plazhe të pacenuara, gjire sekrete dhe kështjella me pamje nga deti.

Një mundësi unike për t’u larguar këtë pranverë, ose në fillim dhe në fund të verës, në një nga territoret e fundit të paeksploruara dhe autentike në Evropë.

Një udhëtim i ngadaltë me biçikletë, mes fshatrave me shpirt të lashtë, manastire me pamje nga deti, fshatra të gurtë dhe mikpritje të kohëve të tjera./Albeu.com/