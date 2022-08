Tmerrohen pushuesit në avion, gruaja e zhveshur vrapon drejt kabinës duke bërtitur: Kam eksploziv (VIDEO)

Një baba i tre fëmijëve ishte ai që arriti të frenonte një grua që u zhvesh me të brendshme në një aeroplan, i cili ishte nisur drejt Mançesterit dhe dy herë u përpoq të sulmonte kabinën duke thirrur ‘Allahu Akbar’.

Philip O’Brien, 35 vjeç, ishte një pasagjer në fluturimin Jet2 nga Lanark, Qipro në Mançester të martën më 9 gusht, kur një grua, rreth të 30-tave, shkaktoi panik menjëherë pas ngritjes.

Sipas Daily Mail, gruaja la të kuptohej se kishte eksploziv me vete dhe gjithashtu pyeti fëmijët me të cilët ishte nëse ishin “gati të vdisnin”.

V

Hero British father-of-three, 35, restrains woman claiming to have explosives after she stripped to her underwear and tried to storm plane cockpit shouting ‘Allahu Akbar’ on Jet2 flight from Cyprus to Manchester

======https://t.co/APpizpcSfh pic.twitter.com/L3J0lQf9sI

— Επικαιρότητα – V – News (@triantafyllidi2) August 14, 2022