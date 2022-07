Tmerr në Izrael, hapet gropa 13 metra brenda pishinës, ndërron jetë 32-vjeçari (VIDEO)

Një incident tragjik ndodhi në Izrael, ku një gropë 13 metra e thellë u hap dhe “gëlltiti” një burrë, 32 vjeç. Pamjet nga videot, që qarkullojnë në rrjetet sociale, të lënë pa frymë teksa fiksojnë momentet e panikut dhe përpjekjeve për të shpëtuar të riun fatkeq. Ndërsa të ftuarit e festës shikojnë momentin e dramës.

Gjithçka ndodh në një fraksion sekonde dhe para se të kuptojnë plotësisht se çfarë po ndodh, të ftuarit përballen me tronditjen e vdekjes para syve të tyre. Menjëherë më pas, u bënë përpjekje dramatike për të shpëtuar 32-vjeçarin, por nuk ia dolën që të përfitonin.

Sinkhole opens up in the bottom of a swimming pool in Israel. Reports say one man was sucked in and died.pic.twitter.com/VBQbVrJnyp

— Noam Blum (@neontaster) July 21, 2022