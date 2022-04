I gjithë vendi është përfshirë ditët e fundit nga një moti me reshje të dendura shiu në formën e stuhive dhe rrebesheve.

Mëngjesin e kësaj të shtune, Tirana u zgjua me breshër, që zbardhi kryeqytetin.

Reshjet e breshrit zgjatën pak dhe kokrrat e tij u shkrinë për shkak se temperaturat janë jo të ulëta.

Kujtojmë se dita e sotme do të jetë me reshje shiu në të gjithë vendin, herë pas here dhe në formën e shtrëngatave, ndërsa temperaturat do të luhasin nga 1 gradë në 13 gradë celsius./albeu.com