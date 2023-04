TikTok-u fut në sherr dy të rinj në Durrës, njëri në gjendje të rëndë në spital

Detaje të reja kanë dalë në lidhje me me sherrin me thika që ndodhi këtë të premte në afërsi të shkollës së muzikës “Jan Kukuzeli” në Durrës.

Dy personat e përfshirë në konflikt janë dërguar menjëherë në spitalin e qytetit, njëri prej tyre ndodhet në gjendje të rëndë.

I plagosuri rëndë i është nënshtruar menjëherë operacionit.

Burime për abcnews.al bëjnë me dije se shkak i sherrit duket se ka qenë një postim në rrjetin social TikTok.

Dy të rinjtë e identifikuar si Xheson Metushi 18 vjeç banues në Lushnje dhe Bekim Grifshi 19 vjeç në Durrës para disa ditësh ishin konfliktuar në mënyrë verbale përmes mesazheve në rrjetet sociale më pas e kishin lënë që të takoheshin./albeu.com/