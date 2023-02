TikTok: Çfarë të presim këtë vit nga platforma më popullore

Tik Tok, platforma që u bë e njohur edhe në mediat sociale më dinamike, duket se po vazhdon aktivisht trajektoren e saj në rritje, duke fituar vazhdimisht përdorues të rinj.

Shumëllojshmëria e përmbajtjes, aksesi i lehtë në informacion, por edhe këshillat e shpejta dhe të lehta për t’u përdorur që ofrojnë zgjidhje për shumë probleme të përditshme janë disa nga arsyet që e renditin atë në krye të mediave sociale më të njohura dhe më të dashura.

Në Tik Tok, megjithatë, nuk kanë një llogari vetëm njerëzit e zakonshëm, por edhe bizneset dhe markat e famshme në mbarë botën. Nga të preferuarat #TikTokmademebuyit te prodhuesit globalë të makinave, kompanitë, të mëdha dhe të vogla, kanë krijuar të gjitha llojet e përmbajtjeve në TikTok për t’u angazhuar me komunitetet e tij.

Gjatë 12 muajve të fundit, komuniteti TikTok ka rimenduar argëtimin. Ai ndau histori reale, personale që i afruan njerëzit dhe i ndihmuan të tjerët të zbulonin mënyra të reja të të menduarit.

Raporti TikTok What’s Next 2023 paraqet faktet që do t’i ndihmojnë përdoruesit e zakonshëm dhe profesionistët e marketingut të kuptojnë se si do të formohen dëshirat e konsumatorëve dhe audiencës këtë vit.

Nga argëtimi te funksionaliteti, ky raport i ri fokusohet në analizimin e forcave kulturore afatgjata dhe në zhvillim në TikTok, mesazhet e tyre kryesore dhe kushtet e nevojshme që markat të kenë sukses në platformë.

Raporti fokusohet në tre forca: transformime në shkallë të gjerë që tregojnë se si TikTok po formëson kulturën dhe tregon sjellje dhe interesa në zhvillim në sektorë individualë.

Bazuar në hulumtimet dhe sjelljet e vëzhguara në TikTok, parashikohet se do të jenë tre forca kryesore, tendenca, që nxjerrin në pah këtë ndryshim:

-Argëtim aktiv

-Gëzim

-Lidhje ideale nga komuniteti

Pse njerëzit përdorin Tik Tok

Njerëzit përdorin TikTok për të filluar biseda në komunitetin e tyre dhe për të gjetur përgjigje unike për çdo gjë që i shqetëson. Nuk ka të bëjë vetëm me mësimin dhe frymëzimin. Bëhet fjalë për njerëzit që gjejnë komunitete që i kuptojnë vërtet dhe i frymëzojnë ata të bëjnë ndryshimin që dëshirojnë./albeu.com