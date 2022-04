Tifozi me famë botërore i Man City kërcënoi me jetë Stefan Saviç, pendohet dhe kërkon falje

Përfundimi i ndeshjes çerekfinale të Ligës së Kampionëve Atletico Madrid-Manchester City ishte shumë i zjarrtë, pasi tensionet u rritën në Estadio Wanda Metropolitano, ndërsa skuadra angleze frenonte orën. Madje ka pasur edhe një përleshje në tunel më pas, me Liam Gallagher të mërzitur veçanërisht nga roli i Stefan Savic.

Qendërmbrojtësi, i cili dikur luante për Manchester City, u përlesh me Jack Grealish dhe të tjerë, duke e bërë kreun e grupit “Oasis” të postonte një kërcënim në Twitter.

“Stefan Savic, ky është një kërcënim, nëse nisem drejt teje si budalla, je i vdekur”, shkroi Gallagher në Twitter.

Im really upset and annoyed at myself I feel I’ve let all my fans down by my outlandish behaviour I’m a role model to GROWN UPS hope you can forgive me LFUCKING x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 15, 2022