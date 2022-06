Thriller në Mykonos: Si i vodhën diamantet reperit rus, mik i Putinit

Thriller me diamante e reperit rus Timati dhe vjedhja misterioze e një thesari që arrin 1 milion, nga një vilë në vendin Super Paradise në Mykonos. Historia e nisur mesnatën e së martës së kaluar dhe e prezantuar nga “THEMA”, ka shkaktuar alarm në EL.AS., e cila po përpiqet me veprime të koordinuara të zbardhë misterin se çfarë ka ndodhur saktësisht në orën 1 të mëngjesit, kur papritur janë ndezur dritat në akomodim me 5 yje ku ka jetuar reperi dhe miku personal i Vladimir Putinit.

Nje ore Richard Mille 300.000 euro, nje gjerdan prej ari te bardhe me diamante, nje gjerdan prej ari te bardhe me diamante, nje zinxhir dore me diamante, një unazë me diamant, çanta Chanel dhe Louis Vuitton, syze dielli të shtrenjta dhe aksesorë të tjerë të kompanive të huaja u “zhduken”.

Zhdukja kinematografike e diamanteve u denoncua nga një 50-vjeçar rus nga kompania e reperit, i cili pretendonte se ora dhe diamantet nuk janë të siguruara, atij nuk i shkon gjëkundi në mendje për profilin e autorëve dhe kërkon që rasti të hetohet. “Zgarët” e Nëndrejtorit të Sigurisë së Mykonos e trajtojnë çështjen me seriozitet dhe vëmendje. Ata po kërkojnë të gjejnë detajin apo ndonjë gabim të bërë nga banda për të zgjidhur misterin. Pyetja kyçe është nëse “kërkuesit e arit” e dinin se në akomodimin luksoz të marrë me qira për mijëra euro në javë, me helikopterin dhe pishinën olimpike, jetonte reperi rus Timati, i njohur si Timur Ildarovich Yunusov opo ishte zgjedhja ishte e rastësishme. Zyrtarisht,

E kanë “verbëruar” vilën

Multimilioneri rus 33-vjeçar, i cili konsiderohet si një nga njerëzit më të njohur jo vetëm në Rusi, por edhe ndërkombtarisht, mbërriti në Mykonos më 17 qershor me shoqëruesin dhe shoqërinë e tij mbresëlënëse. Ata morën me qira një vilë mahnitëse në Super Paradise, në vend të disa mijëra eurove dhe kaluan netët në ishullin kozmopolit. Ajo që është interesante është ajo që ndodhi të martën e kaluar.

Shoqëria e Timatit u kthye në vilë 15 minuta pas orës 12, secili shkoi në dhomën e tij të gjumit, ku ndërruan rrobat, duke lënë në komodina orët e tyre dhe sendet e shtrenjta. Me të gjitha dyert dhe dritaret e hapura, ata u drejtuan drejt dhomës së ngrënies dhe dhomës së ndenjes që është rreth 30 metra larg, në qendër të vilës. Sapo u mblodh kompania, erdhën edhe dy persona të tjerë për t’i sjellë nargjilenë që kishin porositur. Por në atë moment ndodhi diçka shumë e çuditshme, e cila është misteri i parë.

Rezidenca u “verbua”, pasi iu ndërpre energjia dhe qiramarrësit rusë u zhytën në errësirë ​​për një kohë të gjatë. Ky ishte momenti kur vepruan gishtat e artë të Mykonos. Pa e kuptuar, ata gërmuan në dhomat e gjumit të vilës dhe u zhytën në thesar. Vetëm ora Richard Mille i kalon 300.000 euro, ndërsa zinxhirët e diamantit dhe monoliti i diamantit janë me vlerë të pallogaritshme që gjithsesi i kalon 300.000 euro. Në të njëjtën kohë, ata gjetën mundësinë për të rrëmbyer një çantë Chanel me vlerë 8000 euro, një tjetër Louis Vuitton dhe pesë palë syze dielli me vlerë mijëra euro. Rrëmbimi i madh është gjetur pak para orës 2, kur është vënë në dijeni përgjegjësi i vilës dhe më pas Policia e Mykonos.

Hetimet

Për punonjësit e policisë së Mykonos çështja vlerësohet tejet e rëndë. Mënyra se si vepronte banda tregon se ata ishin profesionistë me organizim, koordinim dhe metodë të shkëlqyer. Përllogaritjet e analistëve thonë se ata ndoshta janë shënjestruar duke ditur identitetin e qiramarrësve. Natyrisht, në fazën e parë nuk mund të përjashtohet mundësia që zgjedhja të jetë e rastësishme, pasi në një akomodim që jepet me qira 28 mijë euro në javë, banorët janë ndoshta shumë të pasur dhe sigurisht që fshehin në bagazhet e tyre bizhuteri, veshje dhe aksesorë që vlejnë. qindra mijëra euro.

Për NënDrejtorinë e Sigurisë së Mykonos nuk ka rëndësi se kush është viktima, pasi e vetmja gjë që i intereson është të hetojë sa më shpejt rastin e rrëmbimit të madh në Super Paradise. Kështu, pas dëshmive të marra nga rusët, ata “skanojnë” ishullin, kontrollojnë të dyshuarit, kërkojnë video dhe dëshmi për atë që ndodhi natën fatale. Një hetim metodik që gjithsesi pritet të marrë kohë, pasi përllogaritjet e Autoriteteve thonë se autorët pas rrënojave të mëdha që bënë, me siguri do të plaçkitin deri në zbutjen e zhurmës për të vazhduar në hapin tjetër.

Putini dhe modelet

Për ata që e dinë, Timati është një figurë enigmatike që doli nga realiteti muzikor “Fabrika e Yjeve”, gjatë Lojërave Olimpike të vitit 2004 në Greqi, dhe në më pak se dy dekada kaloi në klubin e milionerëve. Një personalitet i gjithanshëm, me aftësinë për të ndarë mes industrisë së showbiz-it dhe botës së biznesit, Timati, kur nuk shkruan muzikë, është i përfshirë në prodhimin e rrobave për ushtrinë ruse, por edhe në zinxhirin e burgerëve me logon e Black Star, e cila është dhe titullin e albumit muzikor i cili u publikua në vitin 2006.

Ishte periudha kur këngëtari i ri i atëhershëm, i cili emocionoi publikun e tij me baladat e përlotur të pop-it, i frymëzuar nga romanca me shokun e tij të realitetit, Alexa, vendosi të djegë veten e tij të vjetër “romantike” në zjarr dhe të ndërtojë nëpër hi hardcore dhe rap, që ishte edhe pasaporta e tij për në skenën muzikore botërore. Një vend të rëndësishëm në rekordin e tij zë bashkëpunimi me Snoop Dog në këngën “Groove”, të cilën e këndon në tekst rus dhe anglisht, ndërsa ka bashkëpunuar edhe me Puff Daddy, Timbaland, Craig David. Dhe videoklipi i tij, “Mirëserdhe në St. Tropez”, kalon 194 milionë shikime.

Në vitin 2015, ai publikoi himnin për presidentin rus “Shoku im më i mirë është Vladimir Putin” dhe tre vjet më vonë ai u bë një protagonist negativ në YouTube me videoklipin e këngës “Moscow”, në të cilën ai lavdëroi kryebashkiakun e Rusisë Sergei Sobyanin dhe protestat në Moskë pas ndalimit të pjesëmarrjes në zgjedhjet e kandidatëve të opozitës, mblodhën 1.48 milionë mospëlqime. Përfundimisht krijuesi i saj u detyrua ta shkarkonte pas furtunës së reagimeve që shpërtheu.

E nëse showbizi dhe biznesi janë diçka në të cilën ai është dalluar, po aq interesante është edhe jeta personale e 33-vjeçarit, pasi në çdo dalje të tij publike kujdeset të mbledhë dritat, duke pasur në krah qenie mbresëlënëse. I divorcuar dhe baba i një vajze që pati me super bukuroshen Alena Siskova, reperi ekscentrik me tatuazhe dhe dobësi në diamante pati një lidhje të shkurtër me Anastasia Resetova, më pas hodhi në krahë modelen e gjatë nga Ukraina Sasha N për të përfunduar këtë. verë në ishullin e erërave për t’u shoqëruar nga një vajzë brune mbresëlënëse.