Thriller në aeroportin e Hamburgut, një turk i armatosur mban peng fëmijën e tij

Autoritetet gjermane janë alarmuar pas një raporti për sulm të armatosur në aeroportin e Hamburgut mbrëmjen e së shtunës, rreth orës 20:00.

Një baba i armatosur ka mbajtur peng vajzën e tij 4-vjeçare që nga mbrëmja e së shtunës (4.11.2023). Mediat gjermane raportojnë se personi i armatosur është një burrë 35-vjeçar me origjinë turke nga Saksonia e Ulët.

Ongoing ! Fire on the tarmac at Hamburg Airport, Germany !! The #Hamburg Airport has been closed after a man with a gun crashed through a gate with his car and continued driving to the tarmac. No take offs and landings at the Airport now. pic.twitter.com/nOAH21f0l9

